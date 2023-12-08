Premier Lig'e Manchester United damgası!

Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayına damga vurdu.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi.
Manchester United'da Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi.
Manchester United'da Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.
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