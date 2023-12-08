Premier Lig'e Manchester United damgası!

Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında 3 ödül birden kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'e Manchester United damgası!
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08 Aralık 2023 16:22
Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayına damga vurdu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi.

Manchester United'da Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

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