Premier Lig'den Trabzonspor'a

Trabzonspor transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Premier Lig'den Trabzonspor'a
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02 Eylül 2023 10:04
Trabzonspor'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan Fulham'ın Brezilyalı oyuncusunda önemli bir gelişme daha yaşandı.

Avrupa'da dün transfer dönemi kapanırken birçok takımla adı anılan 28 yaşındaki Vinicius kimseyle anlaşmadı.

SICAK BAKIYOR

Bu gelişme bordo-mavili ekibe transfer ihtimalini güçlendirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye'den bir menajer ve oyuncunun menajeri Londra'ya gitmişti.

Trabzonspor'un kiralamak istediği tecrübeli forvet için artık Fulham'ın kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon süre almayan Vinicius da ayrılmaya sıcak bakıyor.

32 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 32 resmi maça çıkan Carlos Vinicius bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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