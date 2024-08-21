Porto'dan Deniz Gül için 6 milyon euro!

İsveç ekibi Hammarby'nin 19 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forveti Deniz Gül'e Avrupa devi talip oldu.



İsveç basınında yer alan habere göre; Portekiz devi Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor.



PORTO'DAN 6 MİLYONLUK TEKLİF



Porto'nun Deniz Gül için kulübü Porto'ya 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.



Oyuncunun da Portekiz ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.



RAKAMLARI



İsveç U21 takımında iki kez forma giyen Deniz Gül, kariyerinde çıktığı 48 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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