Porto'dan Deniz Gül için 6 milyon euro!

Porto, Hammarby'nin 19 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forveti Deniz Gül için 6 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Porto'dan Deniz Gül için 6 milyon euro!
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21 Ağustos 2024 20:33
İsveç ekibi Hammarby'nin 19 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forveti Deniz Gül'e Avrupa devi talip oldu.

İsveç basınında yer alan habere göre; Portekiz devi Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor.

PORTO'DAN 6 MİLYONLUK TEKLİF

Porto'nun Deniz Gül için kulübü Porto'ya 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Oyuncunun da Portekiz ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

RAKAMLARI

İsveç U21 takımında iki kez forma giyen Deniz Gül, kariyerinde çıktığı 48 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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