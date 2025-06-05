Francisco Conceiçao, 63. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.



Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Portekiz'de Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.



Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti.



Portekiz finalde, 5 Haziran Perşembe günü oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.



UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya, Portekiz'i konuk etti.Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı.Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada ise Almanya'daattığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.Portekiz'deMaçın 48. dakikasında Almanya'nın önde yaptığı baskı ile kazandığı toptan sonra ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kimmich, meşin yuvarlağın dibine girerek topu penaltı noktasının önüne doğru havalandırdı. Woltetmade ile birlikte bu topa hareketlenen Wirtz sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0Karşılaşmanın 63. dakikasındaPortekiz'de orta yuvarlağın kendi yarı alanında kalan kısmında topu alan Dias, sağ kanatta olan Conceiçao'ya pasını verdi. Conceiçao çok şık bir çalımla Gosens'i ekarte edip ceza sahası yayının soluna kadar ilerledikten sonra sol ayağının içi ile uzak köşeye doğru enfes bir vuruş yaptı. Kaleci Ter Stegen sağına doğru uzandı ancak topa yetişemeyince meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1Mücadelenin 68. dakikasında Portekiz'de rakip yarı alanın ortalarını süratle geçip ceza alanının soluna kadar ilerleyen Nuno Mendes, kale alanının önüne doğru koşu yapan Ronaldo'ya yerden pasını gönderdi. Bu kez geç kalmayan Ronaldo yakın mesafeden yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu: 1-2