Polonya ve Hollanda puanları paylaştı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Polonya, Hollanda'yı konuk etti.



PGE Narodowy'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Polonya'nın golünü 43. dakikada Jakub Kaminski atarken Hollanda'nın golü 47. dakikada Memphis Depay'dan geldi.



Polonya'da, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, karşılaşmaya ilk 11'de başlasa da 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Bu sonuçla birlikte Polonya 14, Hollanda ise 17 puana yükseldi.



G Grubu'nun 8. maç gününde Polonya, Malta'ya konuk olacak. Hollanda ise evinde Litvanya ile karşılaşacak.



