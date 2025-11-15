14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
1-0
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-2
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
3-1
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-2
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-1

Polonya ve Hollanda puanları paylaştı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Polonya, sahasında Hollanda 1-1 berabere kaldı.

calendar 15 Kasım 2025 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Polonya, Hollanda'yı konuk etti.

PGE Narodowy'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Polonya'nın golünü 43. dakikada Jakub Kaminski atarken Hollanda'nın golü 47. dakikada Memphis Depay'dan geldi.

Polonya'da, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, karşılaşmaya ilk 11'de başlasa da 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Polonya 14, Hollanda ise 17 puana yükseldi.

G Grubu'nun 8. maç gününde Polonya, Malta'ya konuk olacak. Hollanda ise evinde Litvanya ile karşılaşacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
