Pochettino: "Messi - Neymar - Mbappe üçlüsü, doğallığı seviyor"

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımın yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino: 'Messi - Neymar - Mbappe üçlüsü, doğallığı seviyor'
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06 Ekim 2021 18:41
Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımın yıldız isimleri Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe için övgü dolu ifadeler kullandı.

Üç ismin en sevdiği şeyin doğallık olduğunu söyleyen Arjantinli teknik adam, "Messi - Neymar - Mbappe üçlüsünün en sevdikleri şey içtenlik. Referansı değil, doğallığı seviyorlar. Onlarla bir güven ilişkisi kurabilmeli ve size düşündüklerini özgürce söyleyebilmeliler. Antrenör, bu ortaklığı aramalı. Oyuncuyla birlikte olmalısınız, onları aldatmamalısınız. Bu isimler büyük isimler ancak toplu performansımız kazanma şansımızı artıracak." dedi.

Neymar'ın hassas bir isim olduğunu dile getiren Pochettino, "Neymar'ın herkesle harika bir ilişkisi ve kocaman bir kalbi var. Samimiyetinde hassas, insanlara sarılmayı seviyor. İyi bir özü var. Sokaklardan gelen vahşi bir rekabetçiliği de var." şeklinde konuştu.

Mbappe'nin profesyonelliğine vurgu yapan başarılı teknik direktör, "Mbappe harika bir profesyonel ve sözleşmesine saygı duyuyor. Kylian zeki bir çocuk. Genç ama olgun bir birey. Olağanüstü bir futbolcu ve dünya şampiyonu." ifadelerini kullandı.

Son olarak Messi'nin kendilerine bir hediye gibi geldiğini söyleyen Pochettino, "Messi bir dünya figürü. Muhtemelen tüm zamanların en iyisi. Leo'ya sahip olmak bir yaşam armağanıydı. Kimse Barcelona'dan ayrılışını beklemiyordu, o bile. Onun doğallığını ve geri dönmesi gerektiğini hissetmesini seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.


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