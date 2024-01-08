Pochettino'dan, Nkunku için sakatlık açıklaması

Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, sakatlanan yıldız oyuncu Christopher Nkunku hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pochettino'dan, Nkunku için sakatlık açıklaması
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08 Ocak 2024 21:30
Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lig Kupası'nda oynayacakları Middlesbrough maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mauricio Pochettino sezon başından beri sakat olan ve son 2 maçta forma giyen Christopher Nkunku'nun tekrar sakatlandığını açıkladı.

İşte Pochettino'nun sakatlık açıklaması:

"Bu daha önceki sakatlığıyla ilgisi olmayan farklı bir sorun. Dizde değil kalçada ufak bir sorun var. Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiği ve fazla maça çıkmadığı için ona dikkat ediyoruz. Middlesbrough maçında forma giyemeyecek ancak Cumartesi günü oynanacak maç için yorum yapamam."

 

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