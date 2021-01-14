Plaza, Trabzonspor'dan Fransa'ya gidiyor!

Trabzonspor'un gözden çıkardığı Stiven Plaza, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Plaza, Trabzonspor'dan Fransa'ya gidiyor!
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14 Ocak 2021 17:24
Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan ve kulüple yollarını ayırması beklenen Stiven Plaza'ya Fransa Ligue 1 kulübü Nimes Olympique talip oldu.

Ekvador ve Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes Olympique, menajerler aracılığıyla önerilen Plaza'yı alabileceğini iletti. Transfer görüşmelerinin son aşamada olduğu ve kısa süre içerisinde transferin resmiyete dökülebileceği vurgulandı.

Trabzonspor'un sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Süper Lig'de 2 maçta 4 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 35 dakika süre aldı ve gol atamadı.

 



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