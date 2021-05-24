Play-off serisi İzmir'e taşındı: Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final üçüncü maçında İzmir'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Play-off serisi İzmir'e taşındı: Karşıyaka - Fenerbahçe Beko
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24 Mayıs 2021 12:52
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, bugün İzmir'de karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

Serinin üçüncü müsabakası saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

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