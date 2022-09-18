İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.



Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.



Organizasyonda kadınlarda final maçında, Serdiuk-Romaniuk (Ukrayna) ikilisi, Massey-Pater (ABD) ikilisini 21-17, 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu.



Erkekler final maçında ise iki Letonya takımı karşı karşıya geldi. Fokerots-Auzins G. ikilisi, Bulgacs O.-Teteris ekibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik elde etti.



Düzenlenen törenle kupa ve madalyalar dereceye giren ekiplere takdim edildi.





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