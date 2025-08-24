24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-089'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-015'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-02'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-02'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-02'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-032'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Riva'da başlayacak kampının aday kadrosu açıklandı.

calendar 24 Ağustos 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da pazartesi başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
