Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da pazartesi başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:
Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.
