Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, son 16 turu ikinci haftasında Hapoel Bank Yahav'a 83-74 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup
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01 Şubat 2024 01:13
Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, son 16 turu ikinci haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 83-74 yenildi.

Pınar Karşıyaka, Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreği 25-23 Hapoel Bank Yahav'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 50-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen ve üçüncü çeyrekte rakibinin 65-57 üstünlüğüne engel olamayan Pınar Karşıyaka, maçtan da 83-74 mağlup ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini yaşadı.

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