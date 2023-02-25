Pınar Karşıyaka ile Konyaspor, depremzedeler için oynadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geliri depremzedelere aktarılacak özel maçta konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 83-80 yendi.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-17, devreyi 48-42 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 69-60 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 83-80 galip ayrıldı.



Biletleri 100 liradan satılan müsabakayı yaklaşık 500 izleyici takip etti.



Müsabakadan önce depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. AYOS Konyaspor Basketbol'un siyah forma ile mücadele ettiği karşılaşmada reklam panolarında, "Hep birlikte yanınızdayız" ve "Tek Tribün Tek Yürek" mesajları paylaşıldı.



Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi Belediyesi de karşılaştı



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi geliri depremzedelere aktarılacak maçta 78-78 berabere kaldı.



ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-16 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına da 43-38 üstün gitti. Üçüncü periyodu Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin 61-60 önde tamamladığı müsabaka 78-78 eşitlikle tamamlandı.



Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak basketbol turnuvasının ilk maçında 22 Şubat Çarşamba günü Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'u mağlup etmişti.





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