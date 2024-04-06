Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti
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06 Nisan 2024 17:29
Son güncelleme 06 Nisan 2024 18:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemeler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Tolga Edis

Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,

Pınar Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep

1. Periyot: 20-23

Devre: 39-47

3. Periyot: 65-65

Diskalifiye: 39.21 Klemen Prepelic (Galatasaray Ekmas)

 

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