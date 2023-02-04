Pınar Karşıyaka'dan Beşiktaş'a geçit yok!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-90 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka'dan Beşiktaş'a geçit yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2023 22:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-90 mağlup etti.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 13. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda üst üste iki teknik faul alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Igor Milicic, diskalifiye edildi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Pınar Karşıyaka: McCollum 18, Thomas Akyazılı 7, Angola 16 , Vittorio Brown 10, Delgado 15, Kenan Sipahi, Jaylon Brown 14 , Berkan Durmaz 14, Deniz Kılıçlı

Beşiktaş Emlakjet: Jackson-Cartwright 23, Whitehead 10, Akif Egemen Güven 15, Burak Can Yıldızlı 17, Sokolowski 8, Freeman 9, Samet Yiğitoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Usher 5, Okben Ulubay 3

1. Periyot: 23-25

Devre: 52-45

3. Periyot: 70-68

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ