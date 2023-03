Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca gururlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 15 maçın 13'ünü kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, takımının performansıyla gururlu.



Sezon başında yenilediği kadrosuyla ilk hedef olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nden üst üste ikinci kez Play-In etabında elenmesine rağmen ligde özellikle son aylarda müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf'ta Sarıca, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı.



Daha önce 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te lig şampiyonluğu kazandırıp, Avrupa'da 2013'te FIBA EuroChallenge, 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynattığı yeşil-kırmızılılardaki toplamda 8'inci sezonunu geçiren Ufuk Sarıca, yeni hedefler için çok umut verici bir performans sergilediklerini söyledi.



"Sezon başında yenilenmemiz gerekiyordu" diyen Sarıca, "Çok sayıda yeni oyuncuyla, zorlu bir fikstürle sezona girdik. Burada özellikle Avrupa'da yer alıyorsanız 3 günde bir maç oynuyorsunuz ve beraber çalışma imkanınız fazla olmuyor. Ancak özellikle son dönem hem Avrupa'dan sonraki kısım hem milli takım aralarında biz eksik olmamıza rağmen bu dönemi iyi değerlendirdik. Son dönemde çok olgun, seyri güzel, oynayanların, izleyenlerin zevk aldığı bir oyun ve arka arkaya gelen galibiyetler var sahada. Sezon başında ilk 4'ü kendimize hedef olarak koymuştuk. Şimdi bu ilk 4'ün içinde daha yukarıları hedefler pozisyona geldik. Kalan birbirinden zorlu 9 maçımız var. Çok zor bir ligde oynuyoruz ama şu anki gidişatımız, yendiğimiz takımlar, oynadığımız basketbol çok pozitif, bizi ilerisi için ümitlendiriyor" dedi.



"BEKLENTİ KAZANDIKÇA YÜKSELİYOR"



Bu sezon Galatasaray NEF ve Beşiktaş Emlakjet'i 2'şer kez mağlup eden, Euroleague'de art arda 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i deplasmanda, Fenerbahçe Beko'yu ise evinde yenen Pınar Karşıyaka'da ilk 4 hedeflerini tutturduklarını, sırada çıtayı daha yükseğe taşımanın olduğunu ifade eden Sarıca, "Kazandıkça beklentiyi yükseltiyorsunuz. Biz bunu daha önce de yaptık. Hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazanıp Karşıyaka'yı Euroleague'e taşıdık. O zaman o hayalleri başta kimse kurmuyordu" diye konuştu.



"Gayet doğal şekilde kazandıkça beklentiler yükseliyor" diyen Ufuk Sarıca, "Bu sezon deplasmanda 11 maçın 7'sini kazandık. İç sahada yalnız 1 tane mağlubiyetimiz var. Bunlar her geçen gün bizim var olan özgüvenimizi yükseltiyor, oyuncuların motivasyonunu artırıyor. İlk yarıda evimizde derbi olarak nitelendirdiğimiz büyük maçları oynayamamıştık, hep deplasmandaydık. Son dönemde hep taraftarımızla beraber oluyoruz. O sinerjiyi beraber yakaladık. İlk 4 hedefinin acaba 3'ü, 2'si, 1'i olabilir mi düşüncesindeyiz. Kolay değil ama bunu deneyecek, bunu yapabilecek bir takımımın olması beni gururlandırıyor" şeklinde.



"SEZON İÇİNDE TAKVİYE YAPAMAMAK ZORLUYOR"



Son yıllarda sezon içinde transfer yapmayıp, ligi başladıkları kadroyla sürdürmenin ilerleyen haftalarda takımı zorladığını dile getiren Ufuk Sarıca, "Bunun açıkçası kayıplarını daha önce yaşadık. En basitinden 2021 senesinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız finalde 5 yabancımız vardı. Son gün, 8'li finallerin son maçında karşılaşmanın sonunu oynayabilecek halimiz kalmamıştı. Belki bir 6'ncı, 7'nci yabancımız olsaydı ve yerli rotasyonunda biraz daha geniş olabilseydik farklı olurdu. Aynı şekilde Play-Off zamanı geldiği zaman güçlü rakiplerle 2 günde bir oynadığınız zaman eksilmemeniz gerekiyor. Biz eksildiğimiz her gün yerine bir şey koyamıyoruz. Sezona başladığımız kadroyla gidiyoruz. O bütçeyi imkanlar dahilindeki en iyi kadroyu kurup değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama sezon içinde basketbol şansına da ihtiyacınız var. İnşallah bu sene daha önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız da sonunu daha güzel bitiririz" ifadelerini kullandı.



"GEÇMİŞE DEĞİL İLERİYE BAKMAK LAZIM"



Daha önce 2 kez final oynadığı Avrupa'da kupa kazanma hedefine bu sezon da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda grubu üçüncü sırada tamamladıktan sonra Play-In'de UCAM Murcia'ya elenerek veda eden Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, "Avrupa'da günün performansları çok önemli. Bulunduğunuz grup önemli. Final oynadığımız 2020-2021'de veya yarıda kalan 2019-2020'de kupa bizim elimizden kaçtı. Bunlar sporun içinde olan şeyler. Sonuçta geçen sene Play-In etabında elendiğimiz takım grubumuzdaki diğer takımla final oynadı ve kupayı kazandı. Bu sene de öyle. Gruptaki Telekom Baskets Bonn 3'üncü torbadan geldi ama ligde kura formatıyla ilgili sıkıntı var. Bu yıl bizim AEK deplasmanında öndeyken kaybettiğimiz maç gidişatı etkiledi. Sezonun içinde böyle günler denk gelebiliyor. Basketbolun güzelliği bu, oyunun içinde her zaman kalabiliyorsunuz. Maç bitti diyemiyorsunuz. Artık geçmişe değil sezonun kalanına bakmak lazım. Olmuşla ölmüşe çare yok. Yarın daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunun peşindeyiz" dedi.



TELEKOM MAÇI İÇİN ÇAĞRI



Ligde 21 maçta 16 galibiyetle üçüncü basamakta yer alıp pazar günü evinde zirve yarışında 18 galibiyeti bulunan lider Türk Telekom'u konuk edecek Karşıyaka'da taraftara çağrı yapan Ufuk Sarıca, "Önceki hafta Fenerbahçe Beko buraya lider olarak gelmişti. Lideri yenip zirveden ettik. Türk Telekom şimdi lider ki rakibimize Ankara'daki ilk maçta yenilmiştik. Hafta sonu salonda hem takım hem taraftar olarak tam kadro olacağımızı düşünüyorum. Evimizde dediğim gibi bu tip derbi niteliğinde maçları oynayamamıştık. İkinci yarı hepsini içerde oynuyoruz. Pazar günü yine taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizim sahadaki oyunumuzla taraftarımızı coşturup, onların desteğiyle kazanıp yine sonunda da hep beraber ortak sevincimizi paylaşırız" ifadelerini kullandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ