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Phil Jackson, 1998 Final serisi maçlarını analiz edecek!

Chicago Bulls'un efsane koçu Phil Jackson, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ESPN'deki programı "Detail"da 1998 NBA Finalleri'nin 3. maçını analiz edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un efsane koçu Phil Jackson, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ESPN'deki programı "Detail"da 1998 NBA Finalleri'nin 3. maçını analiz edecek.

Jackson, Kobe liderliğindeki ESPN+ serisi Detail'da, 1998'deki 3. maç için bir kez daha panosunu ve kalemini eline alacak.

İlk bölümde Jackson, Bulls'un Utah Jazz'e karşı 96-54 galip geldiği ve seride 2-1 öne geçtiği maçtan parçaları anlatacak. Jackson, maçtaki kritik anları vurgulayacak ve "üçgen hücumun", eski takımını three-peat yoluna nasıl yükselttiğini açıklayacak.

KERR VE RODMAN DA ANALİZ YAPACAKLAR

Steve Kerr ve Dennis Rodman gibi şampiyonluk takımının diğer üyeleri, her Pazar ESPN+'da çıkacak sonraki bölümlere katılacaklar. Detail'ın bu versiyonu, 1997-98 sezonu Bulls takımını detaylandıran belgesel The Last Dance'in galasına paralel olarak gidecek.

Rodman, 29 Aralık 1997'de Chicago'nun Dallas Mavericks karşısındaki 111-105 normal sezon galibiyetini analiz edecek ve Bubba Wells'in üç dakikalık bir sürede kendisine karşı altı kez nasıl faul yaptığını açıklayacak.

Rodman, o maçta 9-12 serbest atış isabetiyle oynayarak, kendisine karşı yapılan bu planın geri tepmesini sağlamıştı ve 27 ribaund alarak, Michael Jordan'ın 41 sayı attığı maçta en etkili isimlerden biri olmuştu.

Kerr, Chicago'nun 1998 NBA Finalleri'nde seriyi 1-1'e getirdikleri ikinci maçını analiz edecek. Jackson, "The Last Shot"ın atıldığı ve Bulls'un ikinci three-peat dönemini kapattığı 6. maçı analiz etmek için geri dönecek.


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