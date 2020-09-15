PFDK'den Galatasaray'a para cezası

PFDK, Galatasaray'a hazırlık maçında tescilli olmayan oyuncular nedeniyle para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
PFDK'den Galatasaray'a para cezası
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15 Eylül 2020 18:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında, kulübe tescilli olmayan futbolcularını oynatması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



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