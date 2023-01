PFDK, kulüplere ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son toplantısında kulüplere ve başkanlara adeta ceza yağdırdı.



Beşiktaşlı Valentin Rosier ve Antalyasporlu Luiz Adriano'ya 2'şer men cezası verildi.



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası; Fenerbahçe ve kulüp başkan vekili Erol Bilecik'e toplam 200 bin TL para cezası; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve toplam 320 bin TL ceza verdi.



İşte PFDK'dan yapılan açıklama:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇAMLI'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÇETİN UZUNO'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALPER TÜRKMEN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TAYFUN RAMAZAN YILDIRIM'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HAKAN PAZAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALİ TÜRKMEN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET DİRGENALİ'nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZEHRA TAŞYÜREK'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MURAT KORUCU'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi GÜLER ERKILIÇ'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TUGAY AKIN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜNYAMİN EROL'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ GÜNEY ÜST A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- KASIMPAŞA A.Ş. 'nin, 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 'nın, 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA'nın, 21.01.2023 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve17.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



7- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp idarecileri tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 'nin, 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in, 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. 'nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.



Av. Mehmet SAĞLAM



PFDK Başkanı"





