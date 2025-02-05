PFDK'den Abdülkerim Bardakcı kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Abdülkerim Bardakcı kararı
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05 Şubat 2025 21:31
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Bilinçli kart görmesi' nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
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