Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
PFDK'den yapılan açıklamada, "Bilinçli kart görmesi' nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
PFDK'den yapılan açıklamada, "Bilinçli kart görmesi' nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.