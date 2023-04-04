ESPN analisti Kendrick Perkins, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'i vasatın altında bir lider ve fiziksel anlamda formsuz olmanın sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.



Doncic'in yılın bu zamanında MVP ödülü için mücadele etmesi beklenirken, Mavericks ekibi play-in turnuvası potasının dışında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda.



Luka'yı eleştiren Perkins, insanların 24 yaşındaki Sloven yıldızı sorumlu tutmadığını iddia etti:



"Luka, suç her zaman etrafındakilerde değil. Er ya da geç, oklar sana dönecek. Luka'yı izlediğimde, vücut dili beni çok rahatsız ediyor. Sadece hakemlere karşı değil, takım arkadaşlarına karşı da. Surat asması, başını öne eğmesi, medyaya sallaması....



Geçenlerde 132 sayı yemiştiniz, bu sayıların kaçı senin üzerinden atıldı? Ne zaman sorumluluğu üstüne alacak ve 'Savunmada üzerime gidilmesinden bıktım, daha iyi olmam lazım, en azından çaba gösterebilirim' demeye başlayacaksın? Bunun Kyrie'nin hatası veya J-Kidd'in iş bilmemesi yüzünden olduğunu söylemek kolay. Hangi noktada oklar Luka'ya çevrilmeye başlayacak?"



37-42'lik derecesiyle, Dallas şu anda Batı Konferansı'nda 11. sırada ve play-in turnuvasının bir sıra dışında yer alıyor.





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