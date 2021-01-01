Perkins: "36 yaşındaki LeBron, Kawhi'dan daha iyi bir savunmacı"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'dan daha iyi bir savunma oyuncusu olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz Aralık ayında 36 yaşını dolduran James, kariyerinin en iyi sezonlarından birinin ortasında ve ESPN analisti Perkins, yıldız oyuncunun zirve noktasında olduğunu belirtti.



ESPN'in First Take isimli programında Perk, James'in şu anda hücumda ve savunma tarafında yaptıklarının, tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı:



"36 yaşındaki LeBron, Kawhi Leonard'dan daha iyi bir savunmacı. LeBron bir şarap gibi yıllandı. Kariyeri boyunca hiçbir zaman yapmadığı bir seviyede, kolektif olarak pas dağıtıp, skor üretiyor ve savunma yapıyor. Yani MVP ödülü için ön aday olduğunu söylediğimde, bence buna inanmalısınız. Şu anda LeBron, en iyi biçiminde."



James bu sezon %49.7 şut isabetiyle 25.6 sayı, 8.0 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalıyor.



