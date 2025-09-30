30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-129'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-031'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Perez'in şirketi Filistin topraklarında iş yapmaktan "kara listeye" girdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in şirketi işgal altındaki Filistin topraklarında iş yapmaktan "kara listeye" girdi.

calendar 30 Eylül 2025 18:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Perez'in şirketi Filistin topraklarında iş yapmaktan 'kara listeye' girdi
İspanya'nın dünyaca ünlü Real Madrid Kulübünün Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu inşaat şirketi ACS, Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 158 şirketten biri olarak "kara listeye" girdi.

BM İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan ve 26 Eylül'de sunulan raporda, 2 Ağustos 2019 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, İsrail işgali altındaki Filistin'in Batı Şeria kentinde faaliyet gösteren 158 firmanın isimleri yayımlandı.

Söz konusu raporda BM, 138'i İsrailli geri kalanı 10 farklı ülkeden 20 yabancı şirketin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstererek, "insan hakları endişeleri yarattığını" vurguladı.


Basında "kara liste" olarak adlandırılan listede 4 İspanyol şirketi bulunurken, bunlardan biri de Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu ACS oldu.

Diğer yandan İspanya'nın El Pais gazetesi, ACS şirketindeki kaynaklara dayanarak verdiği haberde, şirketin bu iddiayı reddettiğini, "Orta Doğu'nun bu bölgesindeki her türlü faaliyetten uzak durduklarını ve derhal bu listeden çıkarılmayı talep edecekleri" ifadeleri yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
