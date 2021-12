Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman herşi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk şanslarını yorumlayan Portekizli teknik adam, "Maç maç bakmalıyız ve her maçı kazanmalıyız." dedi.



"BAŞKAN TEPKİLERİ HAK ETMİYOR"



Taraftarın maç sonu tepkileri hakkında gelen soruya Pereira, "Taraftarın tepkisi normal. Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyorduk. Biz çalıştık ama sonucu alamadık. Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyini veriyor. Bizi sürekli destekliyor. Oyuncular savaştı ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde de bu tepki normal. Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşaırsak, kayıpları telafi ederiz." cevabıyla konuşmasını sürdürdü.



TARAFTARIN TEPKİSİ VE İSTİFA SESLERİ



Taraftarın tepkisi ve istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya Pereira, "Ne konuşulduğu umrumda değil, burada olduğum için mutluyum. Yarın yeni bir gün, takımda birlik havası var çalışmalara devam etmeliyiz. Puan farkını kapatmalıyız. Taraftar, bu takıma tapıyor. Tepkiler normal. Bizim, onlar için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor." cevabını verdi.



"GERÇEKTEN İYİ OYNADIK"



Vitor Pereira, kadro tercihleriyle ilgili gelen soruya ise "İrfan Can Kahveci iki maç cezalıydı, bileğinde problem vardı. Diego Rossi de son iki maçta iyi oynadı, takıma katkı sağladı. beraberliği Mert ve İrfan'a bağlarsanız, buna katılmam. Saygı duyarım ama aynı fikirde değilim. 11'i yazarken, antrenman performansına bakıyoruz. Sosa o yüzden yoktu. Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazansaydık, bu yorumlar yapılmazdı." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.





