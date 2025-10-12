12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-136'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-034'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Pepe: "Xabi Alonso, Mourinho'ya soruyordu"

Real Madrid'in eski futbolcusu Pepe, İspanyol devinde birlikte forma giydiği teknik direktör Xabi Alonso ile ilgili konuştu.

calendar 12 Ekim 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pepe: 'Xabi Alonso, Mourinho'ya soruyordu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in eski futbolcusu Pepe, kulübün teknik direktörü Xabi Alonso ile ilgili konuştu.

Pepe, Real Madrid'de birlikte forma giydiği Alonso'nun başarılı olmasını istediğini söyledi.

Portekizli eski savunma oyuncusu, "Xabi Alonso ile birlikte oynadım ve onu çok iyi tanıyorum. Onun için Real Madrid'i çalıştırmak ciddi bir zorluk çünkü kulübün beklentileri çok yüksek." dedi.


Xabi Alonso'nun futbolculuğu döneminden teknik direktörlüğe ilgili olduğunu söyleyen Pepe, "Alonso, Real Madrid'de Jose Mourinho teknik direktörümüzken onunla çok zaman geçirdi. İlgi duyuyordu. Çalışma ve oynama tarzıyla ilgili sorular soruyordu ve kendi görüşünü söylüyordu. Umarım onun için her şey yolunda gider." diye konuştu.

Real Madrid'in başında şu ana kadar 10 maça çıkan Xabi Alonso, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.