Pepe: 'Xabi Alonso, Mourinho'ya soruyordu'

Real Madrid'in eski futbolcusu Pepe, kulübün teknik direktörü Xabi Alonso ile ilgili konuştu.Pepe, Real Madrid'de birlikte forma giydiği Alonso'nun başarılı olmasını istediğini söyledi.Portekizli eski savunma oyuncusu,dedi.Xabi Alonso'nun futbolculuğu döneminden teknik direktörlüğe ilgili olduğunu söyleyen Pepe," diye konuştu.Real Madrid'in başında şu ana kadar 10 maça çıkan Xabi Alonso, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.