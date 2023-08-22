Pep Guardiola'dan kötü haber!

Sırtındaki sorunlar nedeniyle ameliyat olan Pep Guardiola, Eylül ayının ortasındaki milli maç arasında kadar Manchester City'nin başında sahaya çıkamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola'dan kötü haber!
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22 Ağustos 2023 16:12
Manchester City, takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın sırtındaki sorun nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başarılı teknik adamın ameliyatı sonrası eylül ayındaki milli maç arasına kadar dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Manchester City ayrıca Guardiola'nın yokluğunda Juanma Lillo'nun A takımın teknik direktörlük görevini üstleneceğini duyurdu.

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