Pep Guardiola'dan kötü haber!

Manchester City, takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın sırtındaki sorun nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başarılı teknik adamın ameliyatı sonrası eylül ayındaki milli maç arasına kadar dönmesinin beklenmediği belirtildi.
Manchester City ayrıca Guardiola'nın yokluğunda Juanma Lillo'nun A takımın teknik direktörlük görevini üstleneceğini duyurdu.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başarılı teknik adamın ameliyatı sonrası eylül ayındaki milli maç arasına kadar dönmesinin beklenmediği belirtildi.
Manchester City ayrıca Guardiola'nın yokluğunda Juanma Lillo'nun A takımın teknik direktörlük görevini üstleneceğini duyurdu.