Pelupessy: 'Marcao sahada boksör gibiydi'

Giresunspor'un yeni transferi Joey Pelupessy, Süper Lig'deki ilk maçı olan Galatasaray karşılaşmasında yaşananları Hollanda basınına anlattı.



Tubantia'ya konuşan Pelupessy taraftara karşı oynamayı çok özlediğini belirterek, "Taraftarların geri dönmesi çok güzel, azıcık bile gürültü olması mutlu etti. İyi başladık ancak iki penaltı yaptık, kırmızı kart gördük. Büyük bir takım karşı bunlar büyük hatalar." açıklamasını yaptı.



"MARCAO BOKSÖR GİBİYDİ"



Hollandalı oyuncu Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde yaptığı saldıryla ilgili de konuşarak, "Ne olduğunu anlamadım. Marcao'nun sinirli bir şekilde bana doğru koştuğunu gördüm, gözlerinden ateş çıkıyordu. Ne yapacak diye düşündüm. Onun kendi takım arkadaşına saldıracağını düşünememiştim. Kafa attı, 2 kez yumruk atmaya çalıştı. Bir boksör gibiydi. Onu sakinleştirmeye çalşıtım. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım." diye konuştu.



"İMZA ATMADAN ÖNCE ŞEHRE BAKMAYA GELDİM"



Giresunspor'a imza atmadan önce babasıyla Giresun'da 2 gün kaldığını söyleyen Pelupessy, "İlk başta tereddüt ettim. çünkü yurt dışında bir kez daha oynamak istedim. Teklifi değerlendirdim ve kendime 'Türkiye'ye gitmek istiyor muyum?' diye sordum. Şehri görmek için babamla iki günlüğüne Giresun'a geldim ve kararımı verdim" sözlerini kullandı.



