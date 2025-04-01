New Orleans Pelicans, yıldız oyuncuları Zion Williamson ve CJ McCollum'ın sakatlıkları nedeniyle 2024-25 sezonunun kalan bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.
McCollum, 23 Mart'ta Detroit Pistons'a karşı oynanan maçta sağ ayağındaki kemik zedelenmesi nedeniyle sakatlanmıştı. Tedavi sürecine devam edecek olan tecrübeli oyuncu, sezonu kapattı.
Williamson ise 19 Mart'ta Minnesota Timberwolves karşısında geçirdiği düşüş sonrası belindeki kemikte zedelenme yaşadı. Pelicans, genç yıldızın rehabilitasyon sürecine devam edeceğini açıkladı.
Pelicans, şu an 21-54'lük derecesiyle ligin alt sıralarında yer alıyor.
McCollum, 23 Mart'ta Detroit Pistons'a karşı oynanan maçta sağ ayağındaki kemik zedelenmesi nedeniyle sakatlanmıştı. Tedavi sürecine devam edecek olan tecrübeli oyuncu, sezonu kapattı.
Williamson ise 19 Mart'ta Minnesota Timberwolves karşısında geçirdiği düşüş sonrası belindeki kemikte zedelenme yaşadı. Pelicans, genç yıldızın rehabilitasyon sürecine devam edeceğini açıkladı.
Pelicans, şu an 21-54'lük derecesiyle ligin alt sıralarında yer alıyor.