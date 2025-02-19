Peer Koopmeiners: 'Osimhen çok kaliteli ama fazla büyütmemek gerek'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu Peer Koopmeiners, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Koopmeiners, ilk maçtaki 4-1'lik galibiyeti düşünmeden maça odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.
Dengeli oynamak zorunda olduklarını aktaran genç futbolcu, "Mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtaki skora odaklanmamamız gerek. Kendi gücümüze inanarak devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Son 16 turuna yükselmek bizim için güzel olur. Başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Koopmeiners, ilk maçta aldıkları 4-1'lik galibiyetin avantaj olduğunu belirterek "Avantajımızı biliyoruz. Bu, iki ayaklı bir tur. Hala turu geçmiş değiliz. Yarın akşam ne olacağını göreceğiz. Burada neler olacağını biliyoruz. Buna da kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'da ilk maçta cezalı olan Victor Osimhen'in yarın oynayabileceğinin hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki oyuncu, şunları söylediı:
"Osimhen çok kaliteli forvet. Stoperler için bu konu önemli. Onlar da kendilerini hazırlamak zorunda. Tabii ki bununla ilgileniyoruz ama çok da büyütmemek gerek. Takımımız buna iyi tepki verecektir. Başımıza nelerin geleceğini biliyoruz. Hücum oynayan takımlara karşı kendimizi birçok kez kanıtladık."
- Hazırlıklar tamamlandı
AZ Alkmaar, yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Saha zemini karla kaplı olduğu için futbolcular, suni çim alanda çalıştı.
Kondisyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Hollanda temsilcisi, kar nedeniyle sahada taktik antrenman yapmadı.
Koopmeiners, ilk maçtaki 4-1'lik galibiyeti düşünmeden maça odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.
Dengeli oynamak zorunda olduklarını aktaran genç futbolcu, "Mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtaki skora odaklanmamamız gerek. Kendi gücümüze inanarak devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Son 16 turuna yükselmek bizim için güzel olur. Başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Koopmeiners, ilk maçta aldıkları 4-1'lik galibiyetin avantaj olduğunu belirterek "Avantajımızı biliyoruz. Bu, iki ayaklı bir tur. Hala turu geçmiş değiliz. Yarın akşam ne olacağını göreceğiz. Burada neler olacağını biliyoruz. Buna da kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'da ilk maçta cezalı olan Victor Osimhen'in yarın oynayabileceğinin hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki oyuncu, şunları söylediı:
"Osimhen çok kaliteli forvet. Stoperler için bu konu önemli. Onlar da kendilerini hazırlamak zorunda. Tabii ki bununla ilgileniyoruz ama çok da büyütmemek gerek. Takımımız buna iyi tepki verecektir. Başımıza nelerin geleceğini biliyoruz. Hücum oynayan takımlara karşı kendimizi birçok kez kanıtladık."
- Hazırlıklar tamamlandı
AZ Alkmaar, yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Saha zemini karla kaplı olduğu için futbolcular, suni çim alanda çalıştı.
Kondisyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Hollanda temsilcisi, kar nedeniyle sahada taktik antrenman yapmadı.