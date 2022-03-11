Pedri: "Bol gol atmak istedik, olmadı"

Barcelonalı Pedri, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pedri: 'Bol gol atmak istedik, olmadı'
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11 Mart 2022 01:12
Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Pedri maç öncesinde bol gollü galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bol gol atarak kazanmak istiyorduk ama mümkün olmadı. Hücümda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Pedri, rövanşa hazırlandıklarını söyledi.

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