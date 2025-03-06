Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, futboldan dokuz ay men cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!
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06 Mart 2025 00:15
Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, tarihi bir ceza aldı.

Lyon'un sahasında Brest ile oynadığı maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören ve hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Paulo Fonseca, dokuz ay men cezası aldı.

Fonseca, cezasının düşmemesi durumunda 30 Kasım 2025'te yedek kulübesine dönebilecek.

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