28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-048'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Paul Onuachu, Trabzonspor'a katkı yapmaya devam ediyor

Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere katkı vermeye devam ediyor.

calendar 28 Eylül 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu, Trabzonspor'a katkı yapmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere katkı vermeye devam ediyor.

Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı.

Onuachu, Trabzonspor'da maç başına 0,71 gol ortalamasıyla takımına katkı verdi.


 - İlk sezonunda Sörloth'u geride bırakmıştı

Bordo-mavili futbolcu, ilk sezonunda son yıllardaki başarılı golcüleri de geride bırakmıştı.

Futbol hayatını Atletico Madrid'de sürdüren Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig karşılaşmasında 24 golle gol kralı olurken maç başına 0,70, Onuachu ise 21 müsabakada 15 golle 0,71 ortalama elde etmişti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geride bırakmıştı.

Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans göstermişti. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasıyla oynamıştı.

- İlk 7 haftaya damga vurdu

Paul Onuachu, ilk 7 haftada attığı 5 golle ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

Nijeryalı santrfor, son olarak Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Onuachu, takımının 9 golünün 5'ini kaydeden isim oldu.

 - 8 puanlık katkı

Ligin ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 8 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yendiği, Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda birer, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol attı.

Trabzonspor, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

 - İlk sezonunda 28 puan

Trabzonspor, Onuachu'nun 2023-2024 sezonunda ise gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 28 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Reeder Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı Net Global Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamlamıştı.

Bugüne dek ise Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.