Patrick Viera'nın yeni adresi belli oldu!



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa, Alberto Gilardino'nun yerine Patrick Viera'yı getirecek. 48 yaşındaki Fransız çalıştrııcı ile son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa, Alberto Gilardino'nun yerine Patrick Viera'yı getirecek.48 yaşındaki Fransız çalıştrııcı ile son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

New York City, Nice, Crystal Palace, takımları çalıştıran Viera, son olarak Strasborug'u çalıştırmıştı.



Patrick Vieira, 2020 yılında Daily Mail'e verdiği uzun bir röportajda, Mario Balotelli ile yaşadığı zorlu ilişkinin nedenlerini şu şekilde açıkladı:



"Onun zihniyeti kolektif bir spora uygun değil. Onunla çalışmak benim için gerçekten karmaşıktı. Hem onun hem de benim için yönetilemez bir durumdu."

Balotelli ise 2024 yılında So Foot ağına yaptığı açıklamayla bu ifadelere yanıt verdi. Açıklamaları hem açık hem de güçlüydü:



"Oynama şekli bana uymadı. Bu durumu aylar önce dile getirmiştim. Onunla aynı fikirde değildim, ancak bu sorunlar olmasaydı Nice'te kalırdım."



Şimdi ise kader, iki tarafı yeniden bir araya getirdi. Cenova'da bir araya gelen ikili, geçmişteki sorunları bir kenara bırakarak takımın iyiliği için ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.

Bu sezon Genoa, İtalya Serie A'da kötü gidişatının ardından yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.