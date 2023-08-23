Patrick Kluivert: 'İyi bir sonuç almaya geldik'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." dedi.



Kluivert, maçın oynanacağı KRC Genk Arena'da düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.



Genk'in genç ve dinamik bir takım olduğuna dikkati çeken Kluivert, "Biz kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Futbolumuzu oynamak istiyoruz. Biliyorsunuz ki rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımız deplasmanda olacak sonra onları kendi evimizde konuk edeceğiz. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." diye konuştu.



Yusuf Sarı, Younes Belhanda ve Cherif Ndiaye'nin durumlarının iyi olduğunu belirten Kluivert, 3 oyuncunun da yarın oynayabileceğini kaydetti.



Türkiye ile Belçika ligleri arasında farklılıklar olduğunu ifade eden Kluivert, "Tabii ki de seviyeler 2 ligde de çok yüksek. Hiç bir şekilde hafife almamak lazım." dedi.



Gravillon: "Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız"



Defans oyuncusu Andreaw Gravillon da maçın önemini bildiklerini vurguladı.



İyi bir sonuç almak için çabalayacaklarına dikkati çeken Gravillon, "Bu maçın ardından rakibimizi sahamızda konuk edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız. O yüzden yarın çok iyi bir performans bekliyorum." açıklamasında bulundu.



Gravillon, transfer olduktan sonra takıma kısa sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.



