Patrice Evra: 'Guardiola futbolcuları robotlaştırdı'

Fransız efsane oyuncu Patrice Evra, Pep Guardiola'nın sistemiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Patrice Evra yaptığı açıklamada, "Futbolcular robot gibi olmaya başladı. Altyapılarda bile herkes Pep Guardiola'nın sistemini oynatmak istiyor." dedi.



ARTIK ONLARI GÖREMEYECEĞİZ"



Ronaldinho ve Hazard tarzı oyuncuların kaybolduğu görüşünü savunan Evra, "Yaratıcı oyuncu yok, dahi oyuncu yok. Ronaldinho veya Eden Hazard gibi oyuncuları artık göremeyeceksiniz çünkü teknik direktörler genç oyunculara 'ayağında topu çok fazla tutarsan seni yedek kulübesine çekerim' diyor." diye konuştu.



