Paris Saint Germain, Galtier ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint Germain'de beklenen ayrılık yaşandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Christophe Galtier ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı resmen açıklandı. Galtier, geçtiğimiz sezonun başında PSG'yi çalıştırmaya başlamıştı.



YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY LUIS ENRIQUE



Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galtier'nin yerine İspanyol teknik adam Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor.



Luis Enrique, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.