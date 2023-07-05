Paris Saint Germain, Galtier ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Paris Saint Germain, Galtier ile yollarını ayırdı
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05 Temmuz 2023 12:21
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint Germain'de beklenen ayrılık yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Christophe Galtier ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı resmen açıklandı. Galtier, geçtiğimiz sezonun başında PSG'yi çalıştırmaya başlamıştı.

YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY LUIS ENRIQUE

Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galtier'nin yerine İspanyol teknik adam Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor. 

Luis Enrique, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
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