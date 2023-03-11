Parasını alamadı, Trabzonspor'a ihtar çekti!

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da görevini bıraktı. 25 Mart'ta Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan bordo-mavili takımda Bruno Peres, Jean-Philippe Gbamin ve Jens Stryger Larsen'in alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği iddia edilmişti.



Koita kulübe ihtar yolladı



Bu üç oyuncunun dışında bir oyuncu daha kulübe ihtar yolladı. Bordo-mavili takımdan sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'nın alacaklarının ödenmesi için ihtar yolladığı belirtildi.



650 bin Euro'luk alacağı var



61saat sitesinde yer alan habere göre; 650 bin Euro'luk (13 milyon TL) alacağı için Trabzonspor'a ihtar yollayan Koita'nın Trabzonspor'a 2 haftalık süre verdiği öğrenildi.



Başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu döneminin ilk transferlerinden olan Koita'ya Trabzonspor yıllık 1.5 milyon Euro maaş ödemesi yapıyor.



Ertuğrul Doğan ödemeyi yapacak



Oyuncunun ihtarı sonrası tüzük gereği görevde bulunan Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 25 Mart'a kadar oyuncuya ödeme yapacağı öğrenildi.



Öte yandan, Fırtına ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Gineli forvet, söz konusu çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.



Bu sezon Kasımpaşa ile ise 7 maçta sahaya çıkan Koita, 2 gol ve 1 asist ile oynadı.





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