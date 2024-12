Para yüzücü Şevin Şentuna, koleksiyonu için madalya peşinde

Çanakkaleli 21 yaşındaki dünya para yüzme şampiyonu Deniz Şevin Şentuna, şu ana kadar kazandığı 165'i altın 194 madalyadan oluşan koleksiyonuna, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları madalyasını da eklemeyi hedefliyor.



Henüz 9 aylıkken geçirdiği havale sonucu beyin damarlarında meydana gelen daralma nedeniyle gelişim geriliği gözlenen, zihinsel engel, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı konulan Şentuna, doktorunun yönlendirmesiyle 6 yaşındayken antrenör Serap Demirci Elibol ile çalışmaya başladı.



Resmi müsabakalara katılma yaşının geldiği 2011'den itibaren şampiyonluklar elde etmeye başlayan ve 2013'te milli takıma seçilen Şentuna, Türkiye'yi 2016 yılından bu yana uluslararası müsabakalarda temsil ediyor. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa dereceleri ve dünya birinciliğini kazanıp, 2022'de "devlet sporcusu" ünvanını alan Şentuna'ya şeref aylığı bağlandı.



Antalya'da 10 Aralık'ta başlayacak Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası için günde 5 saate yakın çalışan Şentuna, fizyoterapistler eşliğinde spor salonunda ve manuel terapilerle güne başlıyor, yüzme antrenörüyle her gün 5-10 kilometre kulaç atarak havuz antrenmanlarını tamamlıyor.



- Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları



Son 12 yılda elde ettiği madalyaların, evindeki odasının dört bir yanını süslediği Şentuna, koleksiyonunun en özel parçası için barajı geçerek 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılıp madalya kazanmak istiyor.



Deniz Şevin Şentuna, AA muhabirine, suyu çok sevdiğini ve çok eğlendiğini söyledi.



Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlatan Şentuna, "Ben de onu yerine getirdim. Herkesin yerine getirmesini istiyorum." dedi.



Turnuvalarda biraz heyecanlı olduğunu belirten Şentuna, buna karşın çok sayıda yarışmaya katıldığı için heyecanını yenmeyi başarabildiğini anlattı.



Emeklerinden dolayı antrenörü Serap Demirci Elibol ve ekibine teşekkür eden Şentuna, Fransa'da 2021'de VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'ndaki birinciliğin ardından yaşadıklarına ilişkin şunları dile getirdi:



"İstiklal Marşı'mız çalındığında mutlu oldum. Şaşırdım. Ben mi yaptım? Ben mi birinci oldum? Birinci olduğuma inanamadım. Yok, birinci değilimdir diye düşündüm ama herkes 'Birinci oldun' deyince, çok mutlu oldum. Az kalsın ağlayacaktım. Beni buradan herkes duyuyordur. Özel sporcular ve normal sporcular dahil, okula gitmek istemeyenler var. Okula gidin, elinizden geleni yapmaya çalışın. Yapamazsanız bir şey olmaz ama yine de çalışmaya devam edin."



Şentuna, dünya şampiyonluğundan sonra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak Türk bayrağını yeniden dalgalandırmak istediğini sözlerine ekledi.



- Antrenör Serap Demirci Elibol: "Hedeflerinden hiç vazgeçmedi"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı antrenörlerinden Serap Demirci Elibol ise Şentuna ile 6 yaşında başladıkları bu yolculukta, sadece sporcu değil, bir aile üyesi gibi gördüğü özel bir bireyin hikayesine eşlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Şevin'in ilk günden itibaren suya olan sevgisi, bitmek bilmeyen enerjisi ve kendine has azmiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Elibol, "Başarısının temelinde disiplini, azmi ve asla pes etmeyen ruhu yatıyor. Küçüklüğünden itibaren çalışkanlığıyla dikkati çeken bir sporcu oldu. Zihinsel engeline rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmedi. Çalışmalara başladığımız ilk andan itibaren, onun bir gün dünya çapında bir sporcu olacağına inandım. Bugün geldiğimiz noktada, bu inancımın doğru olduğunu görmek hem Şevin hem de benim için tarifsiz bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.



Milli sporcunun başarısının sırrının, düzenli ve disiplinli çalışmasında gizli olduğuna değinen Elibol, günde 5-10 kilometre yüzüp fiziksel olarak sınırlarını zorlamanın yanı sıra mental hazırlık da yaptıklarını belirtti.



Antrenmanlarda sadece fiziksel performansa değil, stresle başa çıkma ve kendine inanma gibi konulara da odaklandıklarını kaydeden Elibol, şöyle konuştu:



"Onun en büyük hedefi, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek. Bu hedef için şu an bile yorulmadan çalışıyor ve eminim ki bunu da başaracak. Her yarış öncesi heyecanına tanık oluyorum ancak yıllar içinde edindiği tecrübe sayesinde stresini kontrol etmeyi öğrendi. Örneğin, İstiklal Marşı çalınırken madalya töreninde gözyaşlarıyla o anı yaşaması, onun ne kadar duygusal ve aynı zamanda ne kadar güçlü bir sporcu olduğunu ortaya koyuyor. Şampiyonalardan döndüğümüzde madalya dolu bir bavul getirmek artık bir gelenek haline geldi. Deniz'in odasında yer kalmadı, her köşesi başarılarının simgesi olan madalyalarla dolu. Ayrıca ailesinin ve çevresinin desteği, Şevin'in başarısına büyük katkı sağladı. Birlikte, sadece fiziksel performansını değil, özgüvenini ve hayata bakışını da geliştirdik. Genç sporculara mesajımız şu: Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin, disiplinli çalışın ve kendinize inanın. Deniz Şevin Şentuna, bunun yaşayan bir kanıtı. Onunla bu yolda yürümek benim için büyük bir onur."



Elibol, Antalya'daki şampiyonada da sporcusunun yine zirvede yer alacağına inandığını, bu turnuvanın milli takım seçmeleri için çok önemli bir aşama olduğunu sözlerine ekledi.



- Anneanne Şentuna: "Özel çocuklarımız her türlü başarıyı elde etmeye açık"



Milli sporcuyu büyüten anneannesi Şerife Ruhan Şentuna, Şevin'in rahatsızlığını öncelikle kendilerinin kabul ettiğini ve 9 aylıkken eğitime başladıklarını anlattı.



Öncelikle ailelerin özel çocukların durumunu kabul ederek, emek vermesi gerektiğini dile getiren Şentuna, "Çok emek istiyorlar. Özel çocuklarımız her türlü başarıyı elde etmeye açık. Arkalarında anne baba desteği olduğu sürece çok güzel yerlere geliyorlar, çok güzel başarılar elde ediyorlar. 15-16 yılda bu aşamalara geldik. 7/24 havuzda çalıştık. Serap ve Kemal hocalarımız çok emek verdi. Şevin hiçbir zaman pes etmedi, biz de onu destekledik. Süreç çok uzun, her şey bir anda olmuyor. Aileler bu çocuklara zaman ayırıp da o kategoride ilerliyorlarsa, sonucunda başarıyı elde ediyorlar. Bu çocuklarımız iyi ki var." değerlendirmesini yaptı.



Torununun 5 yaşına kadar konuşmasının, yürümesinin çok zor olduğunu bildiren Şentuna, "Basamağı dedesi elini tutup da çıkartıyordu. Kumda, denizde terapi yapıyorduk. Yolumuz 6 yaşında Serap ve Kemal hocayla kesişti ve süreç başladı. Suyu sevdi. İyi ki benim torunum, onunla gurur duyuyoruz. İyi yerlere geldiler, iyi başarılar elde ettiler." dedi.



Deniz Şevin Şentuna'nın dedesi Muammer Şentuna da torununun başarılarından büyük gurur duyduklarını ifade etti.