Para Yüzme Dünya Serisi ilk gününde millilerden 2 madalya

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcular 2 madalya aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ilk gününde genç erkekler 100 metre serbest stilde Turgut Aslan Yaraman, 01.06.10'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında ise Umut Ünlü, 03.08.40'lık zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ilk gününde genç erkekler 100 metre serbest stilde Turgut Aslan Yaraman, 01.06.10'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında ise Umut Ünlü, 03.08.40'lık zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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