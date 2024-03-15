Para Yüzme Dünya Serisi ilk gününde millilerden 2 madalya

Para Yüzme Dünya Serisi'nde Milli sporcular İtalya'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde 2 madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yüzme Dünya Serisi ilk gününde millilerden 2 madalya
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15 Mart 2024 00:19
İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcular 2 madalya aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ilk gününde genç erkekler 100 metre serbest stilde Turgut Aslan Yaraman, 01.06.10'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Açık yaş erkekler 150 metre karışık branşında ise Umut Ünlü, 03.08.40'lık zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

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