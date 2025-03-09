Para masa tenisçilerinden İtalya'da 8 madalya!

Milli para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Future Lignano Turnuvası'nda 8 madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre Lignano Sabbiadoro'daki şampiyonada milliler, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Merve Cansu Demir, turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.
Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın: Merve Cansu Demir (Kadınlar sınıf 9-10)
Gümüş: Kübra Korkut (Kadınlar sınıf 7-8), İrem Oluk (Kadınlar sınıf 4-5), Ebru Acer (Kadınlar sınıf 11), Nergiz Altıntaş (Kadınlar sınıf 3)
Bronz: Abdullah Öztürk (Erkekler sınıf 4-5), Neslihan Kavas (Kadınlar sınıf 9-10), Hatice Duman (Kadınlar sınıf 3)
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