Para masa tenisçilerinden İtalya'da 8 madalya!

Para masa tenisçiler, İtalya'da 8 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para masa tenisçilerinden İtalya'da 8 madalya!
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09 Mart 2025 00:17
Son güncelleme 09 Mart 2025 00:22

Milli para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Future Lignano Turnuvası'nda 8 madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre Lignano Sabbiadoro'daki şampiyonada milliler, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Merve Cansu Demir, turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın: Merve Cansu Demir (Kadınlar sınıf 9-10)

Gümüş: Kübra Korkut (Kadınlar sınıf 7-8), İrem Oluk (Kadınlar sınıf 4-5), Ebru Acer (Kadınlar sınıf 11), Nergiz Altıntaş (Kadınlar sınıf 3) 

Bronz: Abdullah Öztürk (Erkekler sınıf 4-5), Neslihan Kavas (Kadınlar sınıf 9-10), Hatice Duman (Kadınlar sınıf 3)

 


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