Para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da altın madalya kazandı

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada çift kadınlar kategorisinde altın madalya elde etti.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe Çelik, Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyonda SL3-SU5 çift kadınlar kategorisinde, Hint partneri Palak Kohli ile altın madalya kazandı.



Tuğçe ile Kohli, finalde Beatriz Monteiro (Portekiz)-Catherine Naudin (Fransa) çiftini mağlup etti.





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