Para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da altın madalya kazandı

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da altın madalya kazandı
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22 Nisan 2024 15:52
Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada çift kadınlar kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe Çelik, Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyonda SL3-SU5 çift kadınlar kategorisinde, Hint partneri Palak Kohli ile altın madalya kazandı.

Tuğçe ile Kohli, finalde Beatriz Monteiro (Portekiz)-Catherine Naudin (Fransa) çiftini mağlup etti.

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