Hulic Daihatsu BWF Para Badminton Dünya Şampiyonası, Japonya'da başladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda 52 ülkeden 298 sporcu mücadele edecek.



Yo yogi Ulusal Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Türkiye'yi Emine Seçkin, Narin Uluç, Tuğçe Çelik, Halime Yıldız ve İlker Tuzcu temsil edecek.





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