Panathinaikos'tan orta sahaya takviye

Panathinaikos, Getafe'den Nemanja Maksimovic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon Panathinaikos'a katılacak.

Haber; Sporx.com
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Panathinaikos'tan orta sahaya takviye
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21 Mart 2024 12:57
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştirdi.

Panathinaikos, Getafe forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Getafe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp orta saha oyuncusu sezonu İspanyol ekibinde tamamlayacak ve ardından Panathinaikos'a katılacak.

Getafe'de bu sezon 31 maçta süre bulan Maksimovic, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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