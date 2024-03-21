Panathinaikos'tan orta sahaya takviye

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştirdi.



Panathinaikos, Getafe forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Getafe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp orta saha oyuncusu sezonu İspanyol ekibinde tamamlayacak ve ardından Panathinaikos'a katılacak.



Getafe'de bu sezon 31 maçta süre bulan Maksimovic, 4 kez gol sevinci yaşadı.





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