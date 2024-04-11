Panathinaikos sezonu ikinci tamamladı

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi Panathinaikos 84-75 kazandı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 28 sayı ile takımı adına yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, 23. galibiyeti alarak sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi. ALBA Berlin ise 5 galibiyetle normal sezonu son sırada tamamladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı ev sahibi Panathinaikos 84-75 kazandı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 28 sayı ile takımı adına yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, 23. galibiyeti alarak sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi. ALBA Berlin ise 5 galibiyetle normal sezonu son sırada tamamladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ