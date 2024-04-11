Panathinaikos sezonu ikinci tamamladı

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Panathinaikos evinde ALBA Berlin'in 84-75 mağlup etti ve normal sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Panathinaikos sezonu ikinci tamamladı
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11 Nisan 2024 23:16
Son güncelleme 11 Nisan 2024 23:58
THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi Panathinaikos 84-75 kazandı. 

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 28 sayı ile takımı adına yıldızlaştı. 

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, 23. galibiyeti alarak sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi. ALBA Berlin ise 5 galibiyetle normal sezonu son sırada tamamladı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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