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Pacers, Myles Turner'ı kadroda tutmakta kararlı

Indiana Pacers, deneyimli pivot Myles Turner'ı takımda tutmak istiyor.

calendar 26 Mayıs 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pacers, Myles Turner'ı kadroda tutmakta kararlı
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Indiana Pacers, deneyimli pivot Myles Turner'ı takımda tutmak istiyor.

ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre kulüp, yıllardır süregelen lüks vergisinden kaçınma politikasına rağmen bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor.

29 yaşındaki Turner, iki yıllık 40.9 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunu geçiriyor. 2024-25 sezonunda 15.6 sayı, 6.5 ribaund ve 2 blok ortalamalarıyla oynayan Turner, üçlük çizgisinin gerisinden %39.6 isabetle şut attı.

Playofflarda performansını daha da yukarı çeken Turner, 12 maçta 16.3 sayı ve 2.3 blok ortalaması yakaladı. Hem pota altındaki savunması hem de dış şut tehditi, Indiana'nın Doğu Konferansı Finali'ne kadar uzanmasında önemli rol oynadı.

Pacers yönetiminin, bu beklenmedik başarıyla birlikte maaş bütçesini artırmaya ve Turner'a yeni bir sözleşme teklif etmeye istekli olduğu bildiriliyor. Turner'ın, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'la birlikte takımın uzun vadeli çekirdeğinde yer alması hedefleniyor.


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