Pacers, Andrew Nembhard'ı 59 milyon dolarla ödüllendirdi

Indiana Pacers'ın, Andrew Nembhard'la mevcut kontratını üç yıllığı 59 milyon dolarlık sözleşme ile uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pacers, Andrew Nembhard'ı 59 milyon dolarla ödüllendirdi
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25 Temmuz 2024 11:29
Indiana Pacers'ın, Andrew Nembhard'la mevcut kontratını üç yıllığı 59 milyon dolarlık sözleşme ile uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Indiana'nın 2025-26 sezonu için 2,2 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddederek, yeni anlaşmanın gelecek sezon başlamasını sağlayacağını bildirdi.

ESPN'den Bobby Marks, Nembhard'ın 2025-26 sezonunda 18,1 milyon dolar, 2026-27 sezonunda 19,6 milyon dolar ve kontratının son sezonunda da 21 milyon dolar kazanacağını belirtti.

Geride bıraktığımız sezonun playofflarında vites yükselten Nembhard, 14,9 sayı, 5,5 asist ve 3,3 ribaund ortalamaları yakalayarak Pacers'ın on yıl içinde ilk kez Doğu finaline ulaşmasına yardımcı olmuştu.

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