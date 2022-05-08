İngiltere Premier Lig'de West Ham United, küme düşen Norwich City'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. İşte maçın özeti
Özet İzle: West Ham, Norwich'e acımadı!
İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın Norwich'i 4-0 yendiği maçın özeti Sporx'te.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2022 22:53
- 00:17 Miami GP'de zafer Verstappen'in
- 00:07 Madrid derbisi tek golle Atletico'nun
- 23:59 ING Basketbol Süper Ligi'nde program belli oldu
- 23:38 AC Milan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
- 23:37 Şampiyon PSG, beraberliğe abone
- 23:27 Carlos Alcaraz, İspanya'da tarih yazdı!
- 22:58 Judoda Ümit Milliler'den büyük başarı!
- 22:56 Ahmet Ağaoğu'ndan üç büyüklere gönderme
- 22:53 Özet İzle: West Ham, Norwich'e acımadı!
- 22:41 Özet İzle: Everton, Leicester'ı yıktı, nefes aldı!
- 22:33 Bayern Münih şampiyonluk kupasına kavuştu
- 22:21 Ersin Destanoğlu: "Avrupa hayalimiz vardı"
- 22:18 Novak, derbide iki penaltıya sebebiyet verdi
- 22:10 Mert Hakan, cezalı duruma düştü
- 22:05 Valerien Ismael, Batshuayi'nin biletini kesti!
- 21:59 Filip Novak, 3. golünü attı
- 21:53 Fenerbahçe, serisini 12 maça çıkardı
- 21:40 İsmail Kartal: "Beşiktaş'ın sertliğine hakem izin verdi"
- 21:25 Filip Novak'tan gol ve penaltılar için itiraf
- 21:24 Ghezzal: "Beşiktaş'ta olduğum için onur duyuyorum"
- 21:16 Umut Meraş: "Fenerbahçe'yi yenebilirdik"
- 21:15 Tisserand: "İkinci golü atamadık"
- 21:11 Ferdi Kadıoğlu: "Beşiktaş'ın tuzağına düştük"
- 20:55 Derbide gerilim, öfke, isyan ve eşitlik!
- 20:49 Cihat Arslan: "Kalite farkı sonucu belirledi"
- 20:45 Bülent Korkmaz: "Önemli olan kazanmaktı"
- 20:37 Fenerbahçe'de 6 eksik
- 20:31 Fenerbahçe'de tek değişiklik
- 20:22 Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi
- 20:21 City, Real Madrid'in acısını Newcastle'dan çıkarttı!
- 20:19 Beşiktaş taraftarından derbiye yoğun ilgi!
- 20:10 Beşiktaş'ta 3 değişiklik
- 19:58 Rıdvan Dilmen: "Bu lig seneye bitmez"
- 19:39 Beşiktaş, derbide ikinci kez penaltı kazandı!
- 19:27 Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı!
- 19:24 Derbide İrfan Can yabancı madde ile yerde kaldı!
- 19:04 Beşiktaş taraftarından dikkat çeken koreografi
- 18:49 Sefer Yılmaz: "İlerisi için umutlandık"
- 18:46 Hakan Keleş: "Oyun olarak yeterli değildik"
- 18:34 Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti
- 18:34 İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler!
- 18:26 Beşiktaş'ta Emirhan sürprizi!
- 18:22 Ismael: "Sorunları çözmek bizim işimiz"
- 18:16 İsmail Kartal: "Kazanmaya geldik"
- 18:08 1. Lig'de ortalık yangın yeri!
- 18:01 Tuzlaspor'dan play-off yolunda büyük adım!
- 18:01 Beşiktaş - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:00 Gençlerbirliği derin nefes aldı!
- 17:55 Arsenal, Leeds United'ı ateşe attı!
- 17:54 Everton, Premier Lig'e tutunuyor!
- 17:51 Çaykur Rizespor, Malatya'da 3 golle kazandı
- 17:50 İzmir'de kazanan çıkmadı!
- 17:00 Okay-Enes oynadı, Getafe 1 puana razı oldu!
- 16:55 Hentbolda şampiyon Kastamonu!
- 16:48 Kadınlar Futbol Ligi'nde eşleşmeler belli oldu...
- 16:43 Inter'de orta sahaya Khephren Thuram
- 16:42 Başakşehir'den sürpriz transfer
- 16:37 Arsenal'dan Tielemans'a 40 milyon euro!
- 16:16 U19 derbisi Beşiktaş'ın
- 16:10 Tottenham'da hedef Pau Torres
AVRUPA'DAN FUTBOL
AC Milan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
Şampiyon PSG, beraberliğe abone
Özet İzle: West Ham, Norwich'e acımadı!
Bayern Münih şampiyonluk kupasına kavuştu
City, Real Madrid'in acısını Newcastle'dan çıkarttı!
Arsenal, Leeds United'ı ateşe attı!
Okay-Enes oynadı, Getafe 1 puana razı oldu!
Inter'de orta sahaya Khephren Thuram
Arsenal'dan Tielemans'a 40 milyon euro!
Tottenham'da hedef Pau Torres
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Oruç tutamayanlar için fitre kaç para oldu? (09 Mayıs Pazartesi)
- Umre parası 2022 UMRENİN YENİ ZAMLI FİYATLARI) (09 Mayıs Pazartesi)
- UMRE 2022 KAÇ TÜRK LİRASI OLDU, UMRE KAÇ SAR? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 Umre kaç para oldu? Umreye gitmek için gerekli olan para kaç Türk Lirasıdır? (09 Mayıs Pazartesi)
- Umre kaç para (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 Umre ne kadar, Umre 2022 fiyatları kaç para? (09 Mayıs Pazartesi)
- Bugünkü oruç için sahur saati kaçtır? (09 Mayıs Pazartesi)
- Oruç tutmak için ramazanda sahura kaçta kalkılır? (09 Mayıs Pazartesi)
- Son sahur saati İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KOCAELİ, AYDIN, ERZURUM, DİYARBAKIR) (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahur bugün kaçta olacak, sahur kaçta yapılacak SON (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahur saati bugün kaç? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 bugün sahur kaçta, kaçta sahur olacak? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 Sahur saat dakika son kaçta okunuyor? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 Sahur kaçta öğrenmek istiyorum (09 Mayıs Pazartesi)
- SAHUR KAÇTA OKUNUYOR? Sahurun okunma saati kaç? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 sahur yaparken hangi diziyi izleyebilirim? (09 Mayıs Pazartesi)
- SAHURDA NE İZLENEBİLİR ÖNERİLERİ DİZİ, BELGESEL, FİLM) (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 Sahurda izlenebilecek dizi önerileri (09 Mayıs Pazartesi)
- Oruca niyet etmek nasıl yapılır? Niyet ederken ne söylenir? (09 Mayıs Pazartesi)
- İşte sahurda nasıl niyet edilir doğru bilgisi, Sahurda hangi sözlerle niyet edilebilir? (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahurda oruca nasıl niyet edilir? Oruç tutmadan önce okunacak dua (09 Mayıs Pazartesi)
- Oruç tutanlar sahura bugün kaçta kalkmalıdır? (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahur için bugün kaçta kalkılacak? Sahurda yemek yemenin son saati (09 Mayıs Pazartesi)
- SON DAKİKA BUGÜN SAHUR KAÇTA YAPILACAK? (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahurun son saati dakikası nedir? Bugün sahurun kaçta yapılması doğru? (09 Mayıs Pazartesi)
- Son dakika sahur kaçta, doğru sahur saati kaçtır? (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahurun doğru son dakikası nedir? Kaça kadar sahur yapabiliriz? (09 Mayıs Pazartesi)
- Sahur kaçta? Oruç tutmak için saat kaça kadar yemek yenebilir? (09 Mayıs Pazartesi)
- 2022 iftar saatleri, 2022 Ramazan ayında iftar imsakiye (09 Mayıs Pazartesi)
- Bugün iftar saati kaçtadır, bugün iftar kaçta olacak? (09 Mayıs Pazartesi)