Fenerbahçe'de genç oyuncu Efekan'dan Icardi'ye gönderme!

Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'de genç oyunculardan Efekan Karayazı, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa maçında sahadan çekilen takımda olan Efekan Karayazı, o maçtan Icardi ile aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak ''....!'' ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu daha sonrasında bir paylaşım daha yaparak soyunma odası taktik tahtasının önünde Mauro Icardi'nin gol sevinci ile poz verdiği anı yayınladı.
İşte Efekan Karayazı'nın o paylaşımları;
Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa maçında sahadan çekilen takımda olan Efekan Karayazı, o maçtan Icardi ile aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak ''....!'' ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu daha sonrasında bir paylaşım daha yaparak soyunma odası taktik tahtasının önünde Mauro Icardi'nin gol sevinci ile poz verdiği anı yayınladı.
İşte Efekan Karayazı'nın o paylaşımları;
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