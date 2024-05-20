Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası paylaşımlar

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel ve diğer oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası paylaşımlar
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20 Mayıs 2024 01:01
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 01:23
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Konum belli, parti iptal" sözüyle şu paylaşımda bulundu:



İşte Fenerbahçeli oyuncuların o paylaşımları:







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