Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Konum belli, parti iptal" sözüyle şu paylaşımda bulundu:
İşte Fenerbahçeli oyuncuların o paylaşımları:
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Konum belli, parti iptal" sözüyle şu paylaşımda bulundu:
İşte Fenerbahçeli oyuncuların o paylaşımları:
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