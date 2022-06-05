Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, geçen sezon Giorgos Masouras ile ilgilenmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da bunu kendisiyle yapılan röportajda dile getirdi. Yunanistan'da yayın yapan Gazetta'da öne çıkan isimlerden biri olan Dimitris Samolis, Türkiye'de forma giyen vatandaşları hakkında Sporx'e özel değerlendirmelerde bulundu. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Samolis, dikkati çeken tespitler yaptı. Samolis, geleceği hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Trabzonsporlu Bakasetas için de son bilgilerini paylaştı.



MASOURAS İÇİN YENİDEN MÜZAKERELER BAŞLAR MI?



Öncelikle Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği Masouras hakkında değerlendirmeler yapan Yunan gazeteci, "Açıkçası kendisi son yıllarda Olympiakos'un en iyi oyuncularından biri. Takımın ilk golcülerinden biri diyebilirim. Aslında bu durum onun satılması açısından ideal bir zamanlama ama bunun olacağından emin olamıyorum. Olympiakos onu ancak istediği fiyata satardı. Bilgilerim; Masouras için yaklaşık 9 milyon Euro istedikleri yönünde. Trabzonspor, Olympiakos'un istediği paraya yakın yeni bir teklif yaparsa transfer süreci her şeye açık. Ancak; Giorgos çok önemli bir oyuncu ve kulübün en değerli isimlerinden biri. Olympiakos onu bu kadar kolay kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR'A ASLA SORUN YARATACAK BİRİ DEĞİLDİR"



Futbolcunun özelliklerinden detaylı şekilde bahseden Samolis, "Giorgos sadece Olympiakos için değil, Yunan futbolu adına da çok önemli bir oyuncu. Kolay gol atabilme özelliği var. Onu besleyen oyuncularınız varsa çok gol atabilir. Ayrıca gol şansı da yaratabiliyor. Onun için bir diğer önemli şey ise çok iyi bir kişiliğe sahip olması. Asla sorun yaratacak biri değildir" dedi.



"BAKASETAS, YUNANİSTAN'A DÖNMEK İSTEMİYOR"



Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas'ın takımdan ayrılmayı düşündüğü yönünde Türkiye basınında haberler yer almıştı. Yunan gazeteci, Bakasetas ile ilgili son durumu özetledi ve aldığı bilgileri şu şekilde paylaştı:



"Bakasetas şayet serbest kalırsa eminim tüm Yunan kulüpleri onunla ilgilenecektir. Şu anda belki de en önemli Yunan oyuncu. Mesele şu ki; Tasos şimdi Yunan futboluna dönmeyi düşünmüyor. Gelecekte belki evet ama şimdilik geri dönmek istemediğinden eminim. Çünkü yurt dışında oynamayı seviyor ve orada devam etmek istiyor."



"PELKAS KALİTESİNDE BİR OYUNCUMUZ YOK"



Öte yandan deneyimli gazeteci, Fenerbahçe forması giyen ve performansında dalgalanmalar yaşayan Dimitris Pelkas hakkında da fikrini paylaştı. Samolis, "Pelkas, 2020-2021 sezonunda çok iyi bir görüntü çizmişti. Ama bu yıl aynı üretkenlikte değildi. Ancak; Pelkas her durumda Yunanistan Milli Takımı oyuncusu olarak kabul ediyor. Çünkü Fenerbahçe'de oynayan Pelkas kalitesinde çok fazla oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.





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